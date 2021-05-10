وفاة عبده داغر.. موسيقار أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الإثنين، الموسيقار المصري العالمي عبده داغر، عن عمر يناهز 85 عاما بمستشفى هليوبوليس في مصر الجديدة.

ونعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية في مصر، بخالص الحزن والأسى، الموسيقار العالمي عبده داغر الذى غيبه الموت.





وولد الموسيقار عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936 وتعلم العزف على آلة العود في سن السابعة ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، ثم عمل عازفا في فرق العديد من مشاهير الغناء المصري منهم أم كلثوم ، محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ، أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية.

كما تولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي التابع لمركز تنمية المواهب بالأوبرا ، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، إخناتون، الريشة والكمان".



