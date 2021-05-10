شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ناعية عبده داغر: خسارة كبيرة للموسيقى والموسيقيين في مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة أنغام، عن حزنها من خبر وفاة الموسيقار المصرى العالمى عبده داغر، الذى رحل عن عمر يناهز 85 عامًا، ونشرت أنغام صورة للراحل على حسابها الشخصي بموقع "تويتر، ونعته قائلة: "خبر محزن جدًا رحيل أستاذنا الكبير عبده داغر إنا لله وانا إليه راجعون خالص العزاء لأسرته وأبنائه ونعزي أنفسنا، خسارة كبيرة للموسيقي والموسيقيين في مصر والعالم".



انغام على تويتر

كما نعى أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الحزن والأسي الموسيقار العالمى عبده داغر الذى غيبه الموت اليوم عن عمر يناهز 85 عام .

وتوفى منذ قليل، الموسيقار المصرى العالمى عبده داغر، عن عمر يناهز 85 عاما، بمستشفى هوليوبلس فى مصر الجديدة، ويعمل أبنائه حالياً على الانتهاء من إستخراج تصاريح الدفن قبل الاعلان عن موعد ومكان جنازته، وأعلنت ابنة الموسيقار الراحل مصممة الأزياء ماجدة داغر، الخبر على حسابها بموقع "فيس بوك":"أبويا فى ذمة الله الله يرحمك يا بابا أرجو الدعاء".

ولد عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، فوالده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا ودرب الكثير من مشاهير الموسيقيين مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي، كما عرف عبده داغر بصداقته التاريخية للموسيقار محمد عبد الوهاب والشيخ محمد عمران.

تعلم العزف على آلة العود فى سن السابعة، على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان، بعدما شاهد عازف الكمان الكلاسيكى "David Oistrakh"، وتعلمها فى سن العاشرة، وفى شبابه عمل عبده داغر كعازف للكمان فى تخت العديد من مشاهير الغناء المصرى مثل كوكب الغناء العربى أم كلثوم وموسيقار الجيل محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب.

كما أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة وفى عهد وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشة فرقة الموسيقى العربية المعروفة، واتفقت معه د.إيناس عبد الدايم حينما كانت تشغل رئيسة دار الأوبرا، على تولى الإشراف والتدريب على بيت الكمان الشرقى.

وحصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب، النيل، ليالى زمان، ابتهالات، المشربية، اختانون، الريشة والكمان، ومصر".