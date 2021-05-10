شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج اتهمه بالكفر .. عندما تدخل السادات لوضع اسم جمال سلامة على تتر مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أيام رحل عن عالمنا االموسيقار الكبير جمال سلامة بعد رحلة عطاء فنى كبيرة قدم خلالها مئات الروائع والأعمال التى تعيش معنا دائما ونستمتع بها فى كل المناسبات، فكثيرا ما نستمتع فى شهر رمضان بأعماله الدينية وأشهر الأغانى ومنها أغنية والله بعودة يارمضان وتتر أشهر مسلسل دينى فى رمضان "محمد رسول الله" ، وفى العيد نستمتع بأغنية أهلا بالعيد ، وغيرها من الأبداعات التى قدمها الموسيقار الكبير فى الموسيقى التصويرية للأفلام وأجمل أغانى كبار المطربين ومنهم شادية ،ووردة وماجدة الرومى وسميرة سعيد وغيرهم.

وفى حوار سابق مع االموسيقار الكبير جمال سلامة كشف لليوم السابع قصة تتر مسلسل محمد رسول الله كيف تدخل الرئيس السادات لوضع اسمه على التتر بعد أن حذفه المخرج واتهمه بالكفر.

وقال الموسيقار جمال سلامة لليوم السابع :" كان مقررا أن يقوم محمد عبدالوهاب بتلحين مسلسل محمد رسول الله الذى أخرجه أحمد طنطاوى، ولكنه انشغل فرشحنى الشاعر عبدالفتاح مصطفى، خاصة أننى كنت قد عملت مع ياسمين الخيام فى أول عمل غنائى لها، وهو أوبرا عيون بهية، وكانت بداية تتر المسلسل عبارة «دعوة إبراهيم»، واقترحت أن نضع فى البداية عبارة «محمد يارسول الله» ولم تكن موجودة فى الأغنية وبالفعل وافق المخرج أحمد طنطاوى"

وتابع الموسيقار الراحل مستكملاً قصة أشهر تتر دينى :" عندما انتهيت من الألحان وسمعها المخلاج صرخ قائلا: «إيه ده يادكتور ده كفر انت حاطط البيانو فى عمل دينى؟» وكانت أول مرة يدخل البيانو فى عمل دينى، وكان باقى على رمضان يومين، وزعلت ونزلت من الاستوديو وروحت المعمورة، وفوجئت بعرض المسلسل فى أول أيام رمضان وبه ألحانى ولكننى لم أجد اسمى على التتر"

وأضاف :" كنت قبلها بأسبوع عملت فرح بنت الرئيس السادات فى المعمورة، فأسرعت إلى بيته فى المعمورة وطلبت مقابلته وبالفعل سمح لى بلقائه، وعندما أخبرته بالقصة، اتصل على الفور بهمت مصطفى، وقال لى: «ماتزعلش ياعم بكرة اسمك هينزل» وفعلا تانى يوم لقيت اسمى على تتر المسلسل".