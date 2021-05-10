شكرا لقرائتكم خبر عن عمر متولي يكشف كواليس تصوير عملية الواحات فى مسلسل "الاختيار 2" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب عمر مصطفى متولي، عن كواليس تصوير الحلقة 25 من مسلسل"الاختيار 2"، والتي شهدت تجسيد مأمورية الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من شهداء الشرطة وأدي بها شخصية الشهيد الرائد أحمد عبد الباسط، ونشر مجموعة صور له مع أبطال الحلقة ومنهم الفنان أحمد سعيد عبد الغني، وعلق علي الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "مأمورية الواحات.. الزملاء".



تدوينة عمر متولي



عمر متولي

وكان عمر متولي علق على ظهوره في مسلسل "الاختيار 2"، مؤكدًا سعادته الكبيرة للمشاركة بمثل هذا العمل الوطني، مشيرًا إلى أمنيته المشاركة به منذ الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي، كاشفًا عن وجود مفاجآت فى دوره خلال أحداث المسلسل مطالبا جمهوره بمتابعته.



عمر متولي واحمد سعيد عبد الغني



كواليس الاختيار 2

ونشر متولي صورة له من أحداث المسلسل عبرحسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "وحشتوني جدا وآسف على التأخير .. بس محبتش ابقى موجود وخلاص.. والحمد لله هرجعلكم في مسلسل وطني عظيم كان نفسي اشارك فيه من السنة اللي فاتت .. تابعوني في الحلقات اللي جاية فـ "الاختيار 2"..عشان المفاجآت جاية كتير".

ويتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادى الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.