شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل فى وظائف الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.

وتابعت نهال عنبر أن سمير غانم، ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة بعد يومين.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز تعرضت هي الأخرى لوعكة صحية بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتتواجد حاليا داخل أحد مستشفيات العزل وتتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.