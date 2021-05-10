شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: نبيل الحلفاوي.. هدوء الحكيم بالتمثيل والصدق في الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن أبطال مسلسلات رمضان، التي تصدرت الأعمال أسماؤهم هناك كتيبة من الممثلين "المشخصاتية " أصحاب الأداء السهل الممتنع وأصحاب الخبرة الذين أبدعوا وتألقوا في كل عمل من الأعمال الرمضانية حتى ولو بمشهد، وتفاعل معهم المشاهدين وأبدى إعجابهم بما قدموه سواء من خلال مشهد مؤثر يظهر عبقريتهم كمشخصاتية وصدقهم في الأداء السهل الممتنع أو يكون الإعجاب بشخصية يقدمونها ويرسمون ملامحها باقتدار وهؤلاء هم المبدعون الحقيقيون في دراما رمضان.

بكل تأكيد هناك الكثير من الممثلين في مسلسلات رمضان قدموا مشاهد كثيرة مؤثرة نالت إعجاب المشاهدين فمستوى التمثيل هذا العام يبشر بالخير لدى الكثير من النجوم الكبار والشباب ومن هؤلاء النجم الكبير نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول في شخصية "عم حسن" ذلك الرجل المثقف القارئ للتاريخ والمحلل له بحكم عمله كمدرس، وأيضًا الأب النموذجي الذي ربي ابنته جيدًا ثم ترك لها مساحة من الحرية لاختيار طريقها، ولا مانع من نصحها من وقت لآخر بطريقة ذكية فهذه ملامح الشخصية التي يقدمها، بجانب ملمح آخر وهو أنه رجل محب للحياة فبعد خروجه للمعاش ما زال يحب ويتزوج من شرين ليعطي مثلا بأن الحب في كل عمر له حلاوته وسحره .

يقدم الحلفاوي الشخصية بهدوء الحكيم الخبير الذي يبدي نصائحه للشباب وللمقربين منه بإقناع كبير، والحلفاوي له طريقة أداء تجذبك كمشاهد وتستمع بكل كلمة يتفوه بها في الحوار وهو لديه أيضا قدرة علي الإقناع والصدق في الأداء.