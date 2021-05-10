شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" يتناول قضايا العنف ضد المرأة والطلاق الشفوى والاغتصاب الزوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط المخرج والمؤلف تامر محسن، الضوء على العديد من القضايا المهمة والشائكة خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، التي تخوض بطولته النجمة منى زكي، والذى يعرض على قناة Dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث لفت أنظار المشاهدين إلى عدد من القضايا التي لم يتم مناقشتها في الكثير من الأعمال الدرامية.



منى زكى

أولى هذه القضايا، التي سلط عليها الضوء في مسلسل لعبة نيوتن، هي أمنية أغلب المصريين بولادة أبنائهم في أمريكا حتى يحصلوا على الجنسية الأمريكية لحصولهم على امتيازات أكثر، وهو ما كشفه المسلسل من خلال رحلة سفر "هنا" منى زكى، بعد اتفاقها مع زوجها "حازم" محمد ممدوح قبل أن تظهر العديد من المشاكل التي تفرقهما عن بعضهما.



منى زكي ومحمد فراج

وناقش المخرج تامر محسن أيضًا خلال مسلسل لعبة نيوتن قضية الطلاق الشفوى، والتي تعتبر من أهم القضايا الشائكة في مصر، وذلك من خلال تطليق "حازم" محمد ممدوح لـ "هنا" منى زكى، خلال رسالة صوتية على الواتس، وقيام طليقها بردها مرة أخرى من لخال رسالة صوتية أيضًا قبل انتهاء العدة المقررة وهى 3 أشهر، خاصة وهى علمت بالطلاق فقط ولم تسمع رسالة الصوتية الخاصة بردها مرة أخرى، ولقيت القضية تفاعلا قويا من رجال الدين حولها.



منى زكي ومحمد فراج فى لعبة نيوتن

كما طرح المخرج تامر محسن، قضية أخرى، وهى الاغتصاب الزوجى، من خلال مشهد جمع "مؤنس" محمد فراج، وزوجته "هنا" منى زكي، بعد أن اصطحبها لغرفته وحاول أن يحصل على حقوقه الشرعية ولكنها لم تكن ترغب في ذلك وتحاول الابتعاد عنه، ولكنه مارس أسلوب العنف ضد المرأة وصفعهها على وجهها، وحاول أن يغتصبها وبعد محاولات عديدة استطاعت ان تفلت منه وهربت منه تركض في الشارع حتى ذهبت إلى طليقها "حازم" لتستنجد به.



منى زكى ومحمد ممدوح

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.