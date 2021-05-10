شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يعرض على ويل سميث حلا سحريا لمشكلة زيادة وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم محمد هنيدي، على صورة النجم العالمي ويل سميث في الجيم بعد عودته مرة أخرى لممارسة الرياضة بعد مشكلة اكتسابه وزنا زائدا خلال جائحة كورونا، حيث عرض هنيدي عليه حلا سحريا يوفر عليه تعب ومشقة رحلة خسارة الوزن، وهو ارتداء البدلة الجديدة للعضلات التي كشفت عنها إحدي الشركات الصينية، حيث كتب تعليقًا على صورته قائلاً: "وليه التعب ده.. أكلم جدي يجبلك واحدة".

وذلك في إشارة إلى ارتداء هنيدي بدلة مماثلة أظهرته بشكل عملاق في فيلم "فول الصين العظيم"، في المشهد الذي كان يقابل به عصابة "أبو موتة"، حيث قام جده والذي كان يؤدي دوره الفنان الراحل سامي سرحان باقتراح ارتدائه هذه البدلة ليبدو بشكل أكبر حتي تخشاه العصابة.



رد هنيدي علي ويل سميث



ويل سميث

وكان النجم العالمي ويل سميث عاد إلى صالة الألعاب الرياضية بعدما اكتسب وزنا زائدا خلال جائحة Covid-19، وشارك الممثل البالغ من العمر 52 عامًا، بصور له مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، من داخل صالة "الجيم" قبل بدء جلسة التمرينات، وكتب فى تعليقه على الصور، "العودة إلى التمرين.. يبدو مثل الدائرة..هيا بنا نبدأ".

وكانت بعض المواقع الإلكترونية الصينية، عرضت بدلة عضلات، تشبه جسم الإنسان ولونها مطابق للون بشرة الرجل الصينى، حتى تظهر وكأنها جسمه الحقيقى، وأشارت المواقع إلى أن البدلة سعرها يزيد عن 100 دولار.

وذكرت مواقع التسوق الإلكترونية، أن بدلة العضلات الجديدة، مصنوعة من السيليكون من شركة" Smitizen" المتخصصة فى صناعة أقنعة السيليكون، لتبدو مثل جلد الإنسان، وشبه البعض البدلة بأنها شبيهة بجسم بطل فيلم "Terminator" ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".