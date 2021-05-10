شكرا لقرائتكم خبر عن Wrath of Man يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ 8 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز جيسون ستاثام، بطل فيلم Wrath of Man، بسهولة في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع تحقيق إجمالى إيرادات بقيمة 8.1 مليون دولار.



فيلم Wrath of Man

والفيلم من إخراج جاي ريتشي، ويتميز الفيلم بروعة حركة الأحداث التي تدور حول رجل غامض فظ يعمل في شركة سيارات مصفحة بينما يخطط لمفاجأة عنيفة.

وبلغ إجمالي أرباح Wrath of Man 17.6 مليون دولار ليصبح المجموع العالمي 25.6 مليون دولار، واحتل فيلم الأنميشن الياباني الشهير Demon Slayer the Movie المرتبة الثانية مع 3.1 مليون دولار مقابل حصيلة محلية قدرها 39.6 دولارًا وإجمالي عالمي قدره 450 مليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاء فيلم Mortal Kombat من إنتاج شركة Warner Bros. بمبلغ 2.4 مليون دولار بإجمالي محلي 37.8 مليون دولار وعائدات عالمية قدرها 72.5 مليون دولار.

احتلت Godzilla vs. Kong، من Legendary and Warners ، المرتبة الرابعة بمبلغ 1.9 مليون دولار و 422.6 مليون دولار على مستوى العالم.

وجاء فيلم Raya and the Last Dragon من إنتاج شركة ديزني في المرتبة الخمسة بمبلغ 1.86 مليون دولار.

وفيلم Wrath of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامز إتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

ومر عقد ونصف منذ أن عمل جاي ريتشي وجيسون ستاثام معًا، لكن Wrath of Man هو التعاون الإخراجي الرابع لـ Ritchie مع Jason Statham، يأتى هذا فيما كشف النجم جيسون ستاثام عن البوستر الرسمي لفيلم Wrath Of Man، وتميز جيسون ستاثام، خلال البوستر الرسمي للفيلم بظهوره منفرداً بدون أى من النجوم المشاركين معه فى العمل، حيث بدا عليه العبوث بصورة كبيرة، في حين تلطخت يديه بالدماء، ما يعكس الأكشن الذى سيطغى على الفيلم.

جيسون ستاثام

ويعتبر جيسون ستاثام واحد من أشهر نجوم الأكشن على مستوى العالم، حيث اعتاد أن يكون من أهم ممثلي أفلام الحركة التي تعتمد على الفنون القتالية بالتحديد، وأضاف إلى جمهوره شريحة أكبر في السنوات السابقة بمشاركته في سلسلة أفلام fast and furious مع النجمين فان ديزل وذا روك.

واشتهر جيسون ستاثام ببطولة أفلام الأكشن في الألفية الجديدة حيث بزغ نجمه في مجموعة من الأفلام مثل The Mechanic و Crank بالإضافة إلى Death Race وغيرها من الأفلام التى حققت إيرادات كبيرة.

يذكر أن جيسون ستاثام من مواليد 26 يوليو عام 1967 وعمل فى مهن عديدة بجانب كونه ممثل، حيث اشتغل كموديل فى شبابه، كما كان غطاس سابق، وكشف فى وقت سابق عن حبه للرياضة، حيث خاض لفترة تجربة الملاكمة، وذلك بعدما حاول فى البداية لعب كرة القدم، إلا أنه لم يفلح فى ذلك ليتجه لعالم الملاكمة الذى أحبه بصورة كبيرة وامتهنه لفترة فى بريطانيا، وهو الأمر الذى ساعده على تقديم الفنون القتالية فيما بعد بأفلام الأكشن الذى بزغ نجمه فيها.