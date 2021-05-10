تأجيل موعد صلاة الجنازة على الموسيقار الراحل عبده داغر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قررت أسرة الموسيقار الراحل عبده داغر، تأجيل موعد إقامة صلاة الجنازة، لتُقام عقب صلاة العصر في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وذلك بسبب تأخر إتمام إجراءات الدفن.

وأعلن عازف الكمان مصطفى داغر عن وفاة جده الموسيقار الراحل عن عمر يناهز 85 عاما، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر، وستقام صلاة الجنازة في جامع الحصري".

ونعت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الموسيقار العالمى عبده داغر الذي غيبه الموت اليوم الاثنين 10 مايو عن عمر يناهز 85 عاما.

وقالت إيناس في بيان لها، إن عالم الإبداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة، مشيرة أن الراحل امتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها، وخلق أسلوبا مميزا في العزف تحول إلى منهجًا علميًا يتم تدريسه في المانيا، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

الموسيقار عبده داغر ولد في مدينة طنطا عام 1936 تعلم العزف على آلة العود في سن السابعة، ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، بعدها عمل عازفا في فرق العديد من مشاهير الغناء المصري، منهم أم كلثوم، محمد عبدالوهاب ومحمد عبدالمطلب، أسس مع الموسيقار عبدالحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وتولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي التابع لمركز تنمية المواهب بالأوبرا،

وحصل الموسيقار الراحل على العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر".