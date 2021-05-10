شائعة وتكذيب ودعاء.. حالة سمير غانم تقلق وتشغل محبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حالة من القلق والحزن عاشها محبو وجمهور الفنان الكوميدي سمير غانم بعدما ترددت شائعة تفيد بتوقف أجهزة جسمه عن العمل في العناية المركزة ودخوله في غيبوبة تامة بعد إصابته بأزمة صحية في الكلى.

ونفى المذيع رامي رضوان ما تررد بشأن حالة حماة الصحية، وقال عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أغلب ما يُنشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".

وأضاف: "السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم".

وتابع: "لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

واستكمل طالبا الدعاء لسمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وواصل: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

واختتم: "اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

ومن جانب أخر نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، صحة ما تردد مؤخرا عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودخوله في غيبوبة.

وقال المصدر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة نسبيا ولم تشهد أي تحسن أو تدهور خلال الساعات القليلة الماضية، مضيفا أن سمير غانم ما زال يعاني من مشاكل طبية في الكلى، وأنه يخضع للرعاية والمتابعة الطبية الفائقة حاليا.

ما نُشر شغل جمهور الفنان سمير غانم، وجعله يعيش حالة من القلق والحزن، كما حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".