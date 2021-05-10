شمس الكويتية توجه رسالة لشعب فلسطين: "سامحوني أنا ضعيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة الكويتية شمس رسالة اعتذار لشعب فلسطين عقب الأحداث التي مروا بها مؤخرًا، وما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "سامحوني أنا حقيرة وضعيفة وما امتلك غير تغريدة أدعمكم فيها".

بدأت شمس الكويتية مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع "شركة رناد للصوتيات" التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان "حبيب الورد" في عام 2001، وأشرف عليه الملحن السعودي أحمد الفهد.