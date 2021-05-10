تركي ال الشيخ ينعى الموسيقار الراحل عبده داغر‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نعى المستشار تركي آل الشيخ رحيل الموسيقار الراحل عبده داغر، الذي توفي صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

المستشار تركي آل الشيخ نعى الموسيقار الراحل، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "خالص عزائي في وفاة الموسيقار الكبير الأستاذ عبده داغر، آخر لقاء لي فيه كان منذ عام، واتفقنا على كثير من الأمور، لكن القدر لم يمهله".

وأعلن عازف الكمان مصطفى داغر عن وفاة جده الموسيقار الراحل، وكتب: "البقاء لله توفي الى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر ، وستقام صلاة الجنازة في جامع الحصري".

الموسيقار عبده داغر ولد في طنطا عام 1936، ويعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبدالحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد صوليست حتى عام 1972، وحصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية .

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل ،ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر .