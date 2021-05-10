موعد ومكان صلاة جنازة الموسيقار عبده داغر‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قررت أسرة الموسيقار الراحل عبده داغر، إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

عازف الكمان السوداني الشفيع شيخ ادريس المقرب من الموسيقار الراحل، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "أسرة الموسيقار الراحل قررت إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر".

وأعلن عازف الكمان مصطفى داغر عن وفاة جده الموسيقار، وكتب: "البقاء لله توفي الى رحمة الله جدي و معلمي الفنان عبده داغر ، وستقام صلاة الجنازة في جامع الحصري".

الموسيقار الراحل ولد في طنطا عام 1936، ويعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد صوليست حتى عام 1972 ، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية .

وقام بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر .