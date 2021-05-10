منصة "شاهد" تحتفل بالعيد بأقوى الحفلات والأفلام والمسرحيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مايو 2021 01:49 مساءً - أتاحت منصة "شاهد "vip قسماً خاصاً لأعمال العيد، العربية والأجنبية، تحت عنوان "العيد معانا"، تعرض فيه أعمالاً مشوِّقة وممتعة، ستأخذ بها الجمهور إلى عالمها الخاص خلال أيام عيد الفطر السعيد.









"الخليج 365" رصدت لكم فيما يلي أهم الأعمال العربية التي ستُقدَّم في المنصة لاختيار المناسب منها في العيد.

الحفلات



فتحت شعار "معيدين معاكم"، تحتفل "شاهد" بالعيد عبر عددٍ من الحفلات الغنائية، يفتتحها الفنان ماجد المهندس في أول أيام العيد، فيما يحيي الحفلة الثانية الفنان راشد الماجد، والفنان محمد عبده.





حفل ماجد المهندس يُعرض على "شاهد" في عيد الفطر

المسرحيات



كذلك، تعرض المنصة مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة ملونةً للمرة الأولى في تاريخها، والمسرحية الكويتية "بيت بوسند" من بطولة خالد العجيرب، وطارق العلي، وشهاب حاجيه، والمسرحية الكويتية "مطلوب" التي تجسِّد قصة رجلٍ ينفذ عملية إرهابية في سفارةٍ، لكنه يتعرض لمواقف كوميدية أثناء ذلك، من بطولة خالد المظفر، وعبدالله بهمن، وخالد العجيرب، وشيلاء سبت، وإيمان فيصل، إضافة إلى المسرحية الكويتية "ليلة زفتة" التي تتحدث عن حياة زوجين بشكل كوميدي، خاصةً أثناء زفافهما، من بطولة لولوة الملا، وخالد المظفر، وأحمد العونان، وفهد البناي، ومسرحية "بودي جارد" المصرية لعادل إمام، ورغدة، وعزت أبو عوف.





مسرحية «بودي جارد» تُعرض على "شاهد" في عيد الفطر

الأفلام



وفيما يخص الأفلام، ستقدم "شاهد" خلال العيد الفيلم المصري "الخطة العايمة" من بطولة محمد عبدالرحمن، وغادة عادل، وعلي ربيع، وبيومي فؤاد، الذي يحكي عن طمع أبطاله بالحصول على أوراق مهمة من خزنة بنكية، حيث يتم تدريب لصَّين غريبي الأطوار لتنفيذ عمليه السطو الضخمة.

وتعرض أيضاً الفيلم الدرامي "صاحب المقام"، ويروي قصة انهيار رجل أعمالٍ ناجح، وبحثه عن سر ذلك، من بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد.





فيلم «الخطة العايمة» يُعرض على "شاهد" في عيد الفطر





وتقدم المنصة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وفيه يستدعى طبيبٌ نفسي "يحيى" لقسم الحالات الخطرة من أجل مقابلة "فريدة"، المتهمة بقتل زوجها وابنتها، فترعبه بكلامها، وتقلب حياته رأساً على عقب، من بطولة تارا عمار، وهند صبري، وكريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، إضافة إلى الفيلم الرومانسي "توأم روحي"، الذي يحكي عن قصة حبٍّ مستحيلة، من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ورجاء الجداوي.





فيلم «توأم روحي» يُعرض على "شاهد" في عيد الفطر





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