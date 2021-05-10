شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتهي من تصوير آخر مشاهد مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد إمام من تصوير آخر مشاهد مسلسله "النمر" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، فيما تواصل مخرجة العمل شيرين عادل فى مونتاج الحلقتين الأخيرتين لتسليمها للجهة المنتجة تزامنًا مع عرضه حصريًا على قناة الحياة خلال شهر رمضان الجارى.

وشهدت الحلقة 27 من المسلسل عن دخلت شمس "نرمين الفقى" المستشفى بعدما أطلق عليها النار فى فرحها على النمر، وأتهمت نصر "حجاج عبد العظيم" خال النمر أنه من أطلق عليها الرصاص لأنها رفضت الزواج منه، وعندما واجهه النمر قال انه تقدم للزواج منها حتى يمنع شرها عنه وكان بالاتفاق مع هدية "سوسن بدر" والدة النمر.