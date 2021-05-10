شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يوجه رسالة شكر للشهداء الأبطال "محمد مبروك" و"أحمد منسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج بيتر ميمي، رسالة شكر للشهداء الأبطال العقيد محمد مبروك والعقيد أحمد منسي، اللذين جسد بطولاتهما في مسلسل الاختيار بجزئيه الأول والثاني، حيث قدم النجم إياد نصار دور الشهيد مبروك في "الاختيار 2"، بعد نجاح النجم أمير كرارة في تقديم دور الشهيد منسي في "الاختيار".

ونشر بيتر ميمي صورة لهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "شكرًا على الفرصة إنى عرفتكم حتى لو مكنش ليا الشرف انى اقابلكم فى يوم من الأيام".



بيتر ميمي

كان بيتر ميمى كشف عن الحلقتين رقم 28 التى تضم استشهاد عمر القاضى، والتاسعة والعشرين، واللتين تضمان أحداث استاد القاهرة، قائلاً: "من الحلقات الصعبة أيضًا ولا تقل عن حلقتى الواحات".

وحول أسباب فصل عملية الواحات على حلقتين حتى يكون تأثير الثأر أقوى من تأثير التضحية، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة اكسترا نيوز: "الناس كانت بتشوف أخبار الاستشهاد في شريط الأخبار مجرد أرقام وإحصائيات لكن لما شافت الحلقات والحقائق والبطولات الموضوع بقى كبير ومش مجرد أرقام ويستدعى القيام بحلقتين، وبالتالى أخذ الثأر تم في حلقة اليوم، والذى حدث خلال عشرة أيام من الواقعة، وده يدل على أنه مفيش أي حق مصري القيادة السياسية بتسيبه ودى حقيقة".

وحول انتقائه للأبطال حتى أصحاب المشاهد القصيرة، قال: "حتى لو الفنان هيعمل مشهد واحد فهو يجسد بطلا حقيقيا زى أحمد شوشة، وكان الاتفاق منذ البداية على كده، أنه لابد من اختيار الفنان يحمل شبه بينه وبين الشهيد الذي سيجسده، وأنه يستطيع تحمل المسئولية في أداء الدور حتى لو مشهد واحد".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.