شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من موقع تصوير My Policeman لـ هارى ستايلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أمازون المنتجة عن أول صور من تصوير الفيلم الجديد My Policeman، من موقع التصوير في برايتون بـ إنجلترا، ويدور فيلم My Policeman حول وصول باتريك إلى منزل ماريون وتوم إلى استكشاف الأحداث الزلزالية منذ 40 عامًا.



My Policeman

فيلم My Policeman من بطولة جينا ماكي، إيما كورين، هاري ستايلز، لينوس روش، ديفيد داوسون، روبرت إيفريت، على أن يجسد ستايلز خلال أحداث الفيلم دور ضابط شرطة يحمل اسم توم بورجس مثلما كشف موقع ذا صن.



My Policeman



My Policeman

تقرير ذا صن أضاف أن المغنى الذى حصد جائزة بحفل توزيع جوائز الجرامى الشهر الماضى كأفضل أداء لأغنية بوب، وذلك عن أغنيته Watermelon Sugar، بصدد صبغ شعره وتغييره لونه من الأشقر إلى الأسود حتى يكون ملائمًا للدور بصورة أكبر، ومن المفترض أن تدور أحداث فيلم هارى ستايلز الجديد وسط مدينة برايتون فى إنجلترا.

ويعتبر الفيلم بمثابة عودته للسينما بعد أربع أعوام من الغياب حينما شارك فى بطولة فيلم Dunkirk الذى حقق نجاحًا كبيرًا فترة عرضه آنذاك بدور العرض السينمائية.

جدير بالذكر أن هارى ستايلز ارتبط فى بداية عام 2021 بعلاقة جديدة فى حياته العاطفية، وذلك بعدما تم رصد أكثر من صورة رومانسية له تجمعه مع الممثلة والمخرجة اوليفيا وايلد، ما دفع المواقع الأجنبية للتكهن بوجود علاقة جديدة بين الثنائى.