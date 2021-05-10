شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تتذكر والدها بعيد ميلادها: أول عيد ميلاد من غير ما أبقى فى حضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت مجموعة صور لهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أول عيد ميلاد لي من غير ما بقى فى حضنك، ربنا يرحمك وتبقى في الجنة بإذن الله.. أنا مهما دعيتلك عمري ما هديك حقك".

وتابعت: "شكرًا لكل الناس الطيبة اللي افتكرتني وبعتتلي النهاردة، شكرًا على كل كلمة حب بعتوهالي.. نفسي أي حد نفسه يفرحني النهاردة بأي رسالة يا ريت لو تبقى دعاء لأبويا.. اللهم أدخل أبي بجودك، وكرمك في جنات النعيم، اللهم إني أسألك الفـردوس الأعلى نزلاً لأبي".



بسمة بوسيل

وكان توفي والد بسمة بوسيل بداية شهر أبريل الماضي، وكانت نعته عبر حسابها قائلة :"راح القلب اللى كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللى كان كل ما يندهنى، يقولى يا بسمة حياتى بس الحقيقة إنه هو اللى كان حياتى كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحى يا أطيب أب فى الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نعاه وقتها النجم تامر حسني، قائلا :" توفي حمايا الغالى وحبيب قلبى الراجل الطيب اللى كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفى هذا الشهر الكريم".