روجينا تخضع لجلسة تصوير جديدة.. هل التأمت جروح وجهها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: خضعت الفنانة المصرية روجينا لجلسة تصوير جديدة، أثارت حيرة جمهورها عبر “السوشيال ميديا”، بسبب اختفاء آثار جروح وجهها، الذي أجرت فيه 7 غرز تجميلية، نتيجة تعرضها لإصابة خطيرة أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني “بنت السلطان”.

ونشرت روجينا مجموعة من الصور الحديثة عبر “إنستغرام”، حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الذهبي واعتمدت مكياجاً هادئاً، وظهرت بملامح صافية لا تشوبها أي جروح على الإطلاق.

وتساءل الجمهور عن جرح وجه روجينا: هل التأم أم أنه مجرد فلتر للصورة لمنع أي شوائب، وقال متابع: “ما شاء الله تصغرين ووشك جميل، أين جرح وجهك الذي تحدثت عنه من قبل، فين جرح وجهك حقيقي ولا خضعتي لعملية تجميل؟”.

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “بنت السلطان”، ويشاركها البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، وبيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.