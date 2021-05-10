منة شلبي تمدح كريم عبدالعزيز ومنى زكي.. لهذه الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: عبرت الفنانة المصرية منة شلبي عن إعجابها الشديد بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل “لعبة نيوتن”، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل “الاختيار 2″، كونهما أكثر الأعمال الفنية التي أثرت فيها وتابعتها منذ انطلاق الماراثون الرمضاني الجاري.

ونشرت شلبي، على “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري” بعض الصور للفنانة منى زكي من مسلسلها، والتي توضح إجادتها وإتقانها لإظهار المشاعر المختلفة، وعلقت عليها قائلة: “بديعة وصادقة ومذهلة.. منى زكي أحسنت أحسنت أحسنت، ألف مليون مبروك يا حبيبتي”.

كما نشرت صوراً عدة للفنان كريم عبدالعزيز، وعلقت عليها قائلة: “بكلمتين جعلتني أبكي وأتأثر وأصدق إنك زكريا بجد، يبقى مليون مبروك يا عظيم يا خطير يا حقيقي يا حبيب قلبي، فخورة بك جداً”.

ولقي مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة منى زكي ردود أفعال واسعة، بسبب قوة أداء منى واجتهادها في إيصال المشاعر المختلفة بصدق للمشاهد، ويشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح، وأحمد فراج، وعائشة بن أحمد.

أما مسلسل “الاختيار 2″، فقد تصدر محركات البحث منذ بداية عرضه خلال السباق الرمضاني؛ وذلك بسبب أحداثه التاريخية المهمة في مصر، ويجسد عبدالعزيز شخصية ضابط في القوات الخاصة المصرية “زكريا يونس”.