وائل جسار يفقد وعيه بعد اتهامه بقتل مصطفى قمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: دخل الفنان اللبناني وائل جسار في حالة إغماء، أثناء مشاركته في برنامج المقالب الكوميدي “5 نجوم”، بعد إيهامه بقتل الفنان مصطفى قمر، مقدم البرنامج، عن طريق الخطأ، الأمر الذي أصابه بانهيار عصبي شديد ليفقد إثره وعيه.

وبدأ المقلب بمكالمة هاتفية من أحد المشاركين بالبرنامج للفنان وائل جسار، دعاه لدعم وافتتاح مشروع عبارة عن مطعم لمجموعة من المصريين الشباب، والفنانة اللبنانية نور.

وبالفعل حضر وائل جسار واستقبله الفنان مصطفى قمر ونور، وأثناء ذلك طلب منه الشباب المشاركة في إعداد وجبات، وأثناء محاولة جسار وضع الزيت حدث انفجار وهمي كبير بالمكان، وادعى مصطفى قمر وفاته داخل عربة الطعام.

وأصيب وائل جسار بصدمة وانهارت أعصابه كلياً بعدها، وزادت غادة عادل توتره، حيث ظلت تردد :”قتلته يا وائل”، ليفقد الوعي، وهنا تدخل المشاركون وكشفوا عن المقلب، وظل وائل جسار يبكي، ويقول :”لا إله إلا الله”.

ومع توتر الموقف، خرج مصطفى قمر ليكشف عن المقلب، ما أثار غضب وائل جسار بشدة، ليقوم بالتعدي عليهم، قائلاً: “ده مش هزار يا زلمة، كنت راح أموت.. والله حرام”.

ويشارك في تقديم البرنامج كريم فهمي، وغادة عادل، ونور، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي.