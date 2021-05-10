ناجي أسطا يُعلن عن أغنيته الجديدة.. “هيك بتكون الأجواء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: أعلن النجم اللبناني ناجي أسطا عن تحضيره أغنية جديدة سيطلقها قريباً من ألحان هشام بولس من دون الكشف عن المزيد من تفاصيل هذه الأغنية.

ونشر ناجي أسطا عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي فيديو لجلسة غنائية جمعته مع هشام، وعلّق عليه بالقول: “ما ممكن نجتمع أنا وصديقي هشام بولس ونحضّر لأغنية جديدة.. إلا وتكون الأجواء هيك مغنى بمغنى. قريباً عمل جديد غير شكل”.

على صعيد آخر، يستعدّ ناجي أسطا لإحياء حفلة ضمن مهرجان الموسيقى العربية في Hard Rock Hotel and casino في بونتاكانا في جمهورية دومينيكان. ويكون بذلك استأنف نشاطه الفني بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

وسيشارك أسطا في هذا الحدث الفني الترفيهي الذي يستمرّ لأربعة أيام منذ 21 أيار الجاري وحتى 24 منه، ومعه مجموعة كبيرة من نجوم الفن اللبناني.