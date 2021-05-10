قمر حامل بطفلها الثاني؟.. هل تزوجت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: فاجأت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته وأعلنت من خلاله عن حملها بطفلها الثاني، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

وظهرت المغنية المثيرة للجدل وهي تستعرض بطنها المنتفخة لتعلن من خلالها أنها حامل، ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتم تداول المقطع بكثافة، متسائلين عن حقيقة زواجها في الأساس وعن هوية والد المولود الجديد، لا سيما وأنها لم تعلن عن زواجها في وقت سابق.

وتفاوتت التعليقات بين من اعتبر بأن قمر متزوجة من فترة ولم تعلن عن ذلك وبين من شكك في الأمر، لا سيما وأنها سبق ونشرت مقطع فيديو عبر انستغرام وكانت في غاية النحافة ولم تظهر أي ملامح للحمل عليها.

وجاء هذا الخبر المفاجئ بعد فترة قصيرة من إعادة قمر الحديث عن أزمة نسب ابنها الأول جيمي، حيث نشرت عبر خاصية الستوريز على صفحتها الخاصة على انستغرام صورة مركبة، جمعت إبنها مع صورة لرجل الأعمال المصري جمال مروان وصورة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر جد الأخير، للتأكيد على أن جمال والد طفلها.