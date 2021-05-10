ماذا قالت أمينة عن أولادها وعمليات التجميل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: حلت الفنانة أمينة ضيفة على برنامج “صايم ولا زي كل سنة” من تقديم رامي الحلواني، عبر إذاعة “الراديو 9090”.

وخلال الحلقة كان لأمينة عدد من التصريحات عن حياتها العملية والشخصية، حيث قالت: “أكتر سؤال يزعجني ومللت من الإجابة عليه، هو “أنتي بتزعلي لما حد بيناديكي باسم (الحنطور) نفس السؤال يتكرر كثيرا. مضيفة: “لا أحب الحديث عن أي شخص آخر، لا أتدخل في سيرة أحد ولا أقول رأيي”.

وتابعت: “الصحافة مهمة جدا لمتابعة أخبار النجوم الفنية، لكن الحياة الشخصية أو الوقيعة بين الفنانين لا أحبها. وأحب التواصل مع جمهوري في وقت فراغي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشخص الذي ينتقدني إذا كان نقداً هداماً أحذفه من القائمة.

واستكملت حديثها قائلة: “لا أكره تصنيفي كمطربة شعبية، الشعبي هو مدرستي الأولى وليس من العيب أن يغني المطرب الشعبي كل الألوان. وأنا في الأصل ممثلة ولهذا أهتم بالتمثيل خلال هذه الفترة”.

وعن عمليات التجميل قالت: “أرى أن عملية التجميل ضرورة إذا كان هناك عيب خلقي مزعج، لكنها ليست جيدة إذا لم يكن الشخص يحتاج لها”.

وأضافت: “أولادي أهم حاجة في حياتي، وأوجه الشكر لزوجي لأنه يجعلني أقوم بكل شيء أريده ويدعمني”.