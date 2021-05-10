أول ظهور لياسمين عبد العزيز والعوضي بعد إصابتهما بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة مع زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وظهر العوضي وهو يحتضن ياسمين في أول ظهور لهما عقب إصابتهما بكورونا، ونالت الصور العديد من وصلات الإعجاب والتعليق من قبل جمهورهما الذين علقوا على الصورة قائلين: “سلامتك يا وحش الكون” و”قمرين” و”الف مليون سلامة”.

وكان الثنائي المصري قد أصيبا بفيروس كورونا مؤخراً، أثناء تصوير مسلسلهما “اللي مالوش كبير” الذي يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2021 ويحقق نجاحاً كبيراً.

وتدور أحداثه حول إجبار والد “غزل” لابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب “سيف الخديوي” وتقع في حبه.

المسلسل من بطولة خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، إيمان السيد، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.