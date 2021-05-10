إطلالة مذهلة لـ مايا دياب في فستان الزفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بفستان زفاف أبيض وذلك عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة جدًا بفستان الزفاف، في لقطات تفيض أنوثة نالت استحسان المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، تحيي مايا دياب حفلًا فنيًا ضخمًا بمناسبة عيد الفطر المبارك. وستطلّ مايا في الحفل دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وكشفت مايا عن أنها ستقدّم خلال الحفل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، على أن تصدرها بعد الحفل مباشرةً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الجدير ذكره أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.