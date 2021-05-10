شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: تجسيدى الشهيد أحمد جاد هدية من الله وضلعى اتكسر في التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد رفعت فى مسلسل الاختيار2 ، للنجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكى، والذى يعرض ضمن الماراثون الرمضانى، وقدم فيه دور الشهيد أحمد جاد الذى استشهد خلال ملحمة الواحات، واستطاع الفنان أحمد رفعت أن يتألق بأدائه، وقدم الدور ببراعة شديدة ما جعل الجمهور يشيد به وبطلته التى جعلتهم يرتبطون به منذ اللحظة الأولى لظهوره.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال الفنان أحمد رفعت": رشحنى للدور أحد زملاء الشهيد أحمد جاد الضباط، وذلك بعد أن شاهدنى فى تقديم دور ضابط حراسات خاصة مع الفنانة هنا شيحة، فتواصل مع المخرج بيتر ميمى الذى رحب بهذا الترشيح.

وأضاف الفنان أحمد رفعت، عندما عرض على دور الشهيد أحمد جاد، اهتميت بكل تفصيله فى الدور، فأنا أحترم عملى جدًا وأحبه سواء دور شر أو خير فأحب أن أقدمه بشكل مختلف فالتميز يكمن فى الاختلاف، كما أننى بحثت كثيرًا حول شخصية الشهيد أحمد جاد ولكننى لم أستطع التواصل مع أهله، وقد أتفق زملاء الشهيد أن هناك سمات مشتركة بين شخصيتى وشخصية الشهيد مثل قراءة القرأن بأحكامه، وأنه كان يؤم الناس فى الصلاة كما أفعل أنا لذا أعتبر أن تجسيد دور الشهيد أحمد جاد هو هدية وهبنى الله إياها.

وتابع الفنان أحمد رفعت: "كنت أتوقع ردور أفعال من الجمهور لأنى أؤمن أن الاجتهاد فى عملك لابد أن تجنى ثماره ولكن الحقيقة أن ردور الأفعال قد فاقت توقعاتى، فمنذ عرض مشهد ترتيل القرآن فى المونتاج ووجدت ردور أفعال قوية منهم لذا كنت على يقين أننى سأقدم شيئًا مختلفًا.

وأضاف الفنان أحمد رفعت، جسدت العديد من الأدوار الحقيقية مثل شخصية رشدى أباظة، وكمال الشناوى، وأحمد مظهر، ومحمد التابعى، والخديوى توفيق وعز الدين أيبك، وبالرغم من أن شخصية أحمد جاد هى شخصية حقيقية أيضا إلا أنه من أمتع الأدوار التى قدمتها ونجاح الدور بهذا الشكل يعود بعد فضل الله تعالى وفضل القرأن الكريم، لبركة الشهيد أحمد جاد الذى يعتبر شخصية ملائكية فقد بنى مسجد فى مرسى مطروح وكنت تجد علامة الصلاة فى وجه.

وعن كواليس حلقة معركة الواحات قال، أثناء تصوير معركة الواحات كسر ضلعى، فنحن حاولنا أن نوصل لأقرب شكل للحقيقة وبالرغم من تصوير مشاهد أكثر وأصعب إلا أن المخرج بيتر ميمى حاول ألا يثقل على أهل الشهداء وكذلك المشاهدين، وهذه الأعمال مثل الاختيار مهم جدا كى يعرف الشعب المصرى هؤلاء الشهداء الذين أفنوا عمرهم لحمايتهم وحماية البلد، ويدركوا أن هؤلاء الضباط هم بنى آدمين طبيعين مثلنا منهم القارئ للقرأن ومنهم من يصلى، وأنهى كلامه قائلاً: أى دور أقدمه أحاول فيه أن أستثمر الموهبة التى وهبنى الله إياها شكر وعرفان له.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.