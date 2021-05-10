وفاة الموسيقار عبده داغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي صباح اليوم عازف الكمان والمؤلف الموسيقي العالمي عبده داغر، بعد صراع مع المرض.

مصطفى داغر "حفيد الموسيقار الراحل"، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر ، وستقام صلاة الجنازة في جامع الحصري".

الموسيقار عبده داغر يعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد “صوليست”حتى عام 1972 ، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية .

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل ،ليالي زمان، أبتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر .