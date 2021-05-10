عائلة سمير غانم تخرج عن صمتها: ما زال في حالة حرجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: بعد جدل وغموض ألم بحالتهما الصحية، أصدرت عائلة الفنان المصري سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز رسالة غاضبة طالبت فيها الإعلام خصوصاً، بالتوقف عن بث الشائعات، كاشفة عن تطورات حالتهما الصحية.

فقد نشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، رسالة عبر حسابه على “فيسبوك” اليوم الإثنين، بعد أقل من ساعة على انتشار خبر مفاده دخول الممثل القدير في حالة غيبوبة إثر توقف بعض أجهزة جسمه عن العمل.

ما ينشر عار عن الصحة

وأكد في الرسالة أن معظم ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للفنان وزوجته غير صحيح، مناشدا الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع توخي الدقة.

كما أضاف قائلاً “أرجوكم اتقوا الله.. مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم”.

كذلك، طالب الجميع بألا يكون السعي وراء السبق على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، أو على حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم.

لم يمرا بعد من الحالة الحرجة

إلى ذلك، كشف الإعلامي المصري تطورات الحالة الصحية الخاصة بالثنائي، مؤكداً أنهما لم يمرا بعد من المرحلة الحرجة، ومطالباً الجميع بالدعاء لهما.

وكان سمير غانم أصيب بفيروس كورونا وعولج منه لاحقاً، إلا أن وظائف الكلى لديه تأثرت بشدة، فيما تخضع زوجته دلال عبد العزيز للعلاج في قسم العناية المركزة بسبب تشابك اصابتها بالفيروس مع أمراض مزمنة تعاني منها.

يذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل الفنان من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا “عالم موازي”.

وتأكدت منذ منتصف أبريل الفائت إصابة دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.