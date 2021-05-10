بعد 4 أعوام.. ترقّبوا مفاجأة عاصي الحلاني في ألبوم “كل الفصول”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: بعد غيابه فترة عن ساحة إصدار الألبومات الغنائية لفترة تصل الى أربعة أعوام، يعود فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى الساحة بألبوم جديد يحمل اسم “كل الفصول” يصدره في عيد الفطر المبارك بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتات والمرئيات”.

وأكد عاصي الحلاني أنه اختار أغنيات جديدة تماماً، بالإضافة الى احتفاظه بأغنيات من اللون الشعبي الذي يحبّه به الجمهور أيضاً بهدف إرضاء كافة الأذواق.

وأنهى عاصي الحلاني منذ فترة تصوير أغنية ديو تجمعه مع نجله الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي”. وسيبصر الكليب النور في العيد كمقدّمة لألبوم “كل الفصول”.

الديو كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل عراقي، وتوزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان. والكليب تم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج أحمد منجد

عن العمل قال عاصي الحلاني عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواص الإجتماعي: “من متحمس للكليب انتظرونا أول أيام العيد كليب (حبيبي) من ألبوم “كل الفصول”.

عاصي سبق وكشف أن كلمات الأغنية شاملة وليست موجهة تحديداً للابن بل ممكن أن تكون موجهة للحبيبة أو الزوجة أو الابنة كما وأشار الى أنها تحتوي على جانب انساني.

.الجدير ذكره أن ألبوم “كل الفصول” يتضمن ثماني أغنيات منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي. وكشف عاصي أنه يتولى تلحين أربع أغاني من الالبوم.