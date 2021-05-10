شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتنمر.. 3 نجوم يظهرون بأمراض البهاق والوحمات الدموية في الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المجتمع مليء بالناس بجميع أشكالهم، وعلى الجميع تقبل البعض، فالدراما تجعل كل شيء جميلا ومنمقا دائمًا وفى أفضل صوره، فالأبطال دائمًا لهم كاريزما وطلة خاصة، والبطلات للأعمال الدرامية جميلات ورائعات، وأى أختلاف يتم التنمر عليه بصورة قاسية من قبل المجتمع، ولكن مؤخرًا أستطاعت الدراما بجعل الحياة أكثر واقعية، فى محاولة لمعالجة تلك الظاهرة الشاذة عن مجتمعنا ونبذ عادة التنمر القاسية.

وقد قامت الفنانة "جميلة عوض" في مسلسل "إلا أنا" حكاية لازم أعيش، بدور فتاة مريضة بالبهاق، وكانت تضع كمية مكياج رهيبة حتى تستطيع الخروج من منزلها، حتى أستطاعت أن تتغلب على خوفها من نظرة المجتمع لها.

مسلسل "إلا أنا" حكاية لازم أعيش، بطولة نجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.

أما الفنان "سيد رجب" يقوم بدور المعلم وهبة ، شقيق الفنانة "سمية الخشاب" حلاوتهم ، وكما يظهر في أحداث المسلسل بوجه به بقع بيضاء من مرض البهاق أصابه.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

وأيضا قد ظهر الفنان "محمد الشرنوبى" بوحمة دموية، على وجهه طوال دوره في مسلسل "وكل ما نفترق" ويتعامل خلال المسلسل كأنه شيء لم يكن.