وفاة الروائي والشاعر الإسباني خوسيه مانويل كاباييرو

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

أكدت مؤسسة كاباييرو بونالد الإسبانية اليوم الأحد أن الشاعر والروائي الإسباني الحائز على جائزة ثيربانتس، خوسيه مانويل كاباييرو بونالد توفي في مدريد عن عمر يناهز 94 عاما.



واشتهر كاباييرو بونالد بأعماله الشعرية. ونال عددا من الجوائز الأدبية في إسبانيا، بما في ذلك جائزة ثيربانتس في عام 2012، وهي أعلى جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية.

ونشر كاباييرو أول مؤلفاته الشعرية قبل 70 عاما تقريبا.