“واحش الدنيا”.. جديد ماجد المهندس في عيد الفطر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: يطرح النجم ماجد المهندس ألبومه الجديد بعنوان “واحش الدنيا” أوّل أيام عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وروّجت “روتانا” في الساعات الماضية للألبوم الجديد، إذ كشفت عن مقطع قصير من كليب أغنية “واحش الدنيا” عبر الصفحات الرسمية للشركة مرفق بتعليق جاء فيه: “كيف حماسكم لجديد البرنس؟ ألبوم واحش الدنيا للبرنس ماجد المهندس ترقبوه في أول أيام عيد الفطر المبارك”.

وأضافت الشركة في تغريدة أخرى: “الفنان اللي واحش الدنيا كلها جديد البرنس ماجد المهندس ترقبوه أول أيام عيد الفطر المبارك فيديو كليب بعنوان واحش الدنيا”.

على صعيد آخر، يحيي الفنان ماجد المهندس بالتعاون مع “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في “مجموعة MBC”، حفلًا غنائيًا مباشرًا على المسرح بدون جمهور يبث عبر عبر “شاهد VIP” بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك يوم الأربعاء 12 مايو 2021.