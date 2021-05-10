نظلي الرواس مرشحة للإنتخابات: “من أجل بلد خالٍ من المعاصي”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة معدلة للفنانة السورية نظلي الرواس بشخصية “أم كرمو” التي تؤديها في مسلسل “على صفيح ساخن”، لتصبح إعلان ترشح إلى الانتخابات النيابية “من أجل بلد خال من المعاصي”، في محاكاة طريفة للدور الذي تجسّده في العمل الدراما.

و”انتشرت” بين جمهور الروّاس لازمة “حبّابة” التي اعتمدتها “أم كرمو” المرأة التي تعمل بستار الدين لحساب مخططات أخرى، وهي متزوّجة من “أبو كرمو” (عبدالمنعم عمايري) تاجر المخدرات من خلال محل واجهة “حلويات المجرة”.

ومسلسل “على صفيح ساخن”من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، وبطولة النجوم: باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن الخليل ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبد الفتاح مزين وشادي الصفدي وسواهم.