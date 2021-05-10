مصدر: الفنان سمير غانم لم يدخل في غيبوبة ولا تحسن بحالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، صحة ما تردد مؤخرا عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودخوله في غيبوبة.

وقال المصدر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة نسبيا ولم تشهد أي تحسن أو تدهور خلال الساعات القليلة الماضية، مضيفا أن سمير غانم ما زال يعاني من مشاكل طبية في الكلى، وأنه يخضع للرعاية والمتابعة الطبية الفائقة حاليا.

كان بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا عن دخول سمير غانم في غيبوبة وتوقف أجهزة جسمه عن العمل.