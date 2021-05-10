"نرجوكم ادعوا لهما".. رامي رضوان يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل الحالة الصحية للنجمين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

وكتب رامي عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".

أضاف: "السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم".

تابع: "لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

استكمل: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

واصل: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

اختتم: "اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

وكان قد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير سمير غانم، أن حالته الصحية غير مستقرة.

المصدر كشف إن غانم لازال متواجدًا بغرفة العناية المركزة، ولديه مشكلة بالصدر وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إصابته بفيروس كورونا كما تردد.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، دعت لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء، خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت دنيا، صورة تتضمن أدعية بالشفاء لوالديها، وحرص عدد كبير من الفنانين على التعليق، وتمنوا لهما الشفاء العاجل، بينهم: وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، درة، ليلى زاهر، رانيا محمود ياسين، مي كساب، فيفي عبده، غادة عادل، هند صبري، داليا البحيري، مصطفى قمر.