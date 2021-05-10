شكرا لقرائتكم خبر عن لو هوصفك .. أغنية جديدة لـ أمانى السويسى بتوقيع محمد هارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة التونسية أماني السويسي مع الموزع محمد هارون فى كليب جديد بعنوان "لو هوصفك"، من كلمات عماد عبيد، وألحان عمرو الشاذلى، ومن إخراج رودينا حاطوم، ومن المقرر أن يتم طرح فى شهر يونيو المقبل على يوتيوب.

يذكر أن أماني طرحت مؤخرًا كليب أحدث أغنياتها بعنوان "يا أنا"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان شريف بدر، وتوزيع وميكس تميم، والكليب تم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان.

من ناحية أخرى تعاقدت أماني مؤخرًا على تقديم عرض مسرحى غنائى تقدمه خلال الفترة المقبلة بشكل جديد ومختلف وتراهن عليه خلال مشوارها.

وطرحت منذ فترة المطربة أمانى السويسى أحدث أغنية "فوبيا"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وهي من كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، والكليب إخراج عادل سرحان.