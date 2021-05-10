شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة جينيفر جارنر صورة طبق الأصل من والدتها خلال آخر نزهة لهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة العالمية جينيفر جارنر يربطها شبه كبير مع ابنتها "فيوليت" التي تبلغ 15 عاما، حيث نشر موقع ديلى ميل عدة صور للثنائى معًا من آخر نزهة لهما أثناء ذهابها لصالة ألعاب رياضية، وأضاف الموقع بخصوص تلك الصور أنها أظهرت كم الشبه الكبير الذى يربط ما بين الابنة ووالدتها.



جينيفر جارنر ووالدتها

وأضاف تقرير ديلى ميل أن فيوليت التي تبلغ من العمر 15 عاما باتت قريبة الشبه للغاية من والدتها كلما كبرت في السن، حيث أظهرتها الصور الأخيرة صورة طبق الأصل منها.

من ناحية أخرى ظهر الممثل بن أفليك وطليقته السابقة الممثلة جينيفر جارنر الأسبوع الماضى خلال صور أظهرت تفاهم كبير بينهما رغم مرور 6 سنوات على انفصالهما، وذلك بشأن تربية أبنائهما، وهو الأمر الذى ظهر بشكل كبير، بعد رصد مصورى الباباراتزى عدة صور لهما مؤخرًا أمام حمام سباحة، حيث كانا يتواجدا مع ابنهما صامويل وفقاً لما ذكره تقرير نشره موقع الديلى ميل.



جارنر وبن افليك فى صورة سابقة لهما معا

وقد ارتبط الممثل بن أفليك وجينيفر جارنر بعلاقة زواج ناجحة دامت سنوات قبل اتخاذ قرار بالانفصال فى عام 2015، ليدخل بن افليك فى علاقات بعدها أبرزها صداقته بالممثلة أنا دى ارماس قبل إنفصاله عنها مطلع العام الحالى، كما تعد ابنتهما فيوليت واحدة من ثلاثة أبناء لهما أنجباهما أثناء علاقة زواجهما.