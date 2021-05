شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم النجم ماهرشالا على "Blade" إلى يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ستديوهات مارفل تأجيل بدء تصوير فيلمها الجديد Blade إلى يوليو من العام المقبل 2022، وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، في سبتمبر المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يكون الفيلم الجديدBlade من كتابة ستايسي أوسي كوفور، ولم يستقر على مخرج العمل إلى الآن، كما أكدت الشركة أنها اختارت تأخير بدء تصوير العمل للعمل بكشل أفضل على السيناريو الجديد.

يذكر أن ماهرشالا علي قدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "Free State of Jones" و"Moonlight" و"Go for Sisters"، وغيرهم.

كما كشف الممثل الفائز بجائزة الأوسكار، ماهرشالا علي عامًا، أنه كاد أن يرفض أحد أول أدواره الكبيرة في فيلم ديفيد فينشر "The Curious Case of Benjamin Button"، عام 2008، بسبب مشهد جنسي في السيناريو، وأشار علي إلى أنه في بداية مشواره رفض أداء مشهد جنسي مع الممثلة تاراجي بيندا هينسون في فيلم "The Curious Case of Benjamin Button"، قائلاً: "اتصل بي وكيل أعمالي القديم وقال ماهرشالا ، لقد حصلت على الدور..لكن هناك شيء واحد فقط.. هناك مشهد جنسي واحد بالفعل"، فرد ماهرشالا "أنا لا يمكنني القيام بذلك، أنا مسلم ولا أمارس الجنس المحاكي".