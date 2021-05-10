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تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير سمير غانم، أن حالته الصحية غير مستقرة.

المصدر كشف إن غانم لازال متواجدًا بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إصابته بفيروس كما تردد.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، دعت لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء، خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت دنيا، صورة تتضمن أدعية بالشفاء لوالديها، وحرص عدد كبير من الفنانين على التعليق، وتمنوا لهما الشفاء العاجل، بينهم: وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، درة، ليلى زاهر، رانيا محمود ياسين، مي كساب، فيفي عبده، غادة عادل، هند صبري، داليا البحيري، مصطفى قمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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