بعد نجاح “ملوك الجدعنة”.. عمرو سعد ومصطفى شعبان في مسلسل جديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

يعد ملوك الجدعنة من أنجح المسلسلات التي تم عرضها خلال السباق الرمضاني في 2021 ، الأمر الذي دفع عدد من المنتجين لتكرار العمل في الموسم القادم .

قرر المنتج اللبناني صادق الصباح، التعاقد مرة ثانية مع النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، لتقديم عمل درامي مشترك ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وذلك بعد تألقهما ونجاحهما معا في مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض حاليا بموسم رمضان.

واتفق صادق الصباح مع المخرج أحمد خالد موسى، لإخراج المسلسل، الذي سيعيد تقديم البطولة الثنائية لمصطفى شعبان وعمرو سعد، بعد النجاح الجماهيري الذي لاقاه مسلسلهما “ملوك الجدعنة”، وذلك حسب مجلة “سيدتي”.

ويعرض مسلسل “ملوك الجدعنة” في شهر رمضان الحالي، وهو من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت الفنانة المصرية سماح أنور، وجهت انتقادا لاذعا لمسلسل “ملوك الجدعنة” وانتقدت طريقة ظهور أبناء البلد التي جاءت في المسلسل. وقالت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ابن الحلال ما بيشيلش مطوة على فكرة ولا بيحشش، ولا بيستضعف، ولا قليل الأدب، ولا بيشتم البنات والستات علشان هو راجل بقى ولازم نخاف منه وكده ولا حاجة”.