آخر مشهد من مسلسل "الاختيار 2" يغلق ميدان التحرير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلق الأمن المصري ميدان التحرير، مساء الأحد، لتصوير المشهد النهائي لمسلسل "الاختيار 2".

وقالت مصادر أمنية لصحف محلية، إن هناك احتفالية يجرى تصويرها حاليا لعرضها بالمسلسل في نهاية عرضه.

وحسب صحيفة "الوطن"، يشمل المشهد اجتماع كل طوائف الشعب المصري في ميدان التحرير، كرسالة لنبذ العنف والتطرف.





وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانًا مبكرا، الأحد، بشأن إغلاق ميدان التحرير، وعمل تحويلات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة خلال فترة الغلق التي بدأت الـ8 مساء الأحد حتى الإثنين الـ5 صباحًا، بغرض تنفيذ بعض الأعمال داخل الميدان.



مسلسل الاختيار2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي.





وتدور أحداث مسلسل الاختيار 2، حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.



ويشارك في العمل نخبة من الفنانين، أحمد مكي، وأسماء أبواليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، بجانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.