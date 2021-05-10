”الخليج 365” تحتفل مع أبطال مسلسل "للموت" بانتهاء التصوير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضرت "العين الاخبارية" احتفالية انتهاء تصوير المسلسل اللبناني "للموت"الذي حمل أبطاله أدوارهم معهم بعدما كانوا يمضون حوالي 18 ساعة في موقع التصوير.

ونجح المسلسل في جذب الجمهور العربي للقصص والقضايا المجتمعيّة المظلمة التي عالجها في إطار التشويق والغموض والصدمات، متسلّحاً بنخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين ضمن الأعمال التي تنتمي إلى خانة ما يسمّى بـ"بان أراب" أو الدراما المختلطة.

يضمّ العمل النجوم ماجي بوغصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، خالد القيش، أحمد الزين، رندة كعدي، صباح الجزائري، كارول عبود، باسم مغنية، وسام صبّاغ، بديع أبو شقرا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين الشباب الذين أتيحت لهم الفرصة لإثبات مواهبهم أمام نص الكاتبة نادين جابر وعدسة المخرج فيليب أسمر.





وكما بات معلوماً أنّ تصوير العمل كان ينفّذ بالتزامن مع عرض الحلقات على الشاشات الصغيرة والمنصّة الرقمية "شاهد"، وهذا يعود إلى الإقفال العام الذي فرضته الدولة اللبنانية بعد تأزّم الأوضاع الصحية وانفلات الأمور في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتسبب هذا الأمر في توقّف تصوير العمل أكثر من مرّة، لذلك كان احتفال صنّاع العمل، الجمعة، بآخر يوم تصوير مفعماً بمشاعر عودة الحياة للدراما في عزّ جائحة فيروس كورونا وفي خضمّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان خصوصاً، حيث تمّ التصوير.

لقد أطلّ أبطال العمل الرمضاني على الإعلاميين في "نزلة العروس" وهم يصفّقون على الأدراج، ويتنفّسون الصعداء بعد تمكّنهم من إنجاز تصوير بقية الحلقات التي كانت هاجساً مقلقاً لهم، حيث كانوا يمضون أكثر من 18 ساعة في موقع التصوير فيما يتولّى المخرج فيليب أسمر تجهيز حلقة تلو الأخرى لتصبح جاهزة للعرض تزامناً مع العرض اليومي.





"العين الاخبارية" كانت حاضرة في الاحتفالية التي لوحظ فيها بشكل جليّ حمل بعض الأبطال لأدوارهم معهم، لا سيّما الممثلة ماجي بو غصن التي أطلّت بشعرها المجعّد الذي اشتهرت به في أدائها لشخصية سحر.

بطلة العمل ماجي غصن عبّرت عن سعادتها للتفاعل الكبير الذي حظي به العمل، لا سيّما شخصية سحر، وثمّنت آراء الجمهور المتفاعل معها وقالت: "أشكر جمهور الوطن العربي، حاولت أن أردّ على التفاعل الذي نتلقّاه على وسائل التواصل الاجتماعي، أحببت سحر كثيراً ورددت بشكل حقيقي في موقع التصوير بعضاً من عباراتها التي رددتها ضمن دورها مثل (الشغل شغل).

وأكدت ماجي بوغصن أنّ الدور الذي قدّمته في هذا العمل فرض عليها معادلة ورؤية أصعب لانتقاء شخصية جديدة تحدث صدمة لدى المشاهد.





أما الممثلة دانييلا رحمة، فاعتبرت أنّ دور ريم من أنضج الأدوار التي قدّمتها إلى اليوم، وقالت: "أتعبتني كثيراً شخصية ريم بسبب التقلّبات المزاجية التي كانت تمر فيها، لا سيّما كفاحها لأجل نسيان الماضي وغرقها في حب هادي (محمد الأحمد) الذي لأجله قررت أن تتخلّى في مكان ما عن أغلى ما عندها لأجل دقات قلبها على حساب الصداقة المقدّسة التي جمعتها مع شقيقتها سحر".

النجم محمد الأحمد بدوره وصف "هادي" بصاحب الشخصية "العنيدة"، وقال: "هادي أتعب الجمهور لمعرفة ما يجول في تفكيره، هو صاحب العقل الغامض الذي يخوض صراعاً داخلياً بعدما وقع في الفخ، بالنهاية تعرّض للظلم وكان ضحية أفعال ريم التي أحبّها تماماً كما أحبّته".

أما الممثل خالد القيش، الذي يجسّد شخصية لم يعتد عليها جمهوره، فهو العميد عصام في مسلسل "دقيقة صمت"، ويجسّد اليوم دور غازي في مسلسل "حارة القبة".





وبالتالي جلب دور باسل الذي يجسّده في "للموت" تساؤلات حول شخصية الرجل الضعيف الذي ينجر من دون تفكير إلى شريك رأى فيه شخصاً يشبهه من الداخل نتيجة الظروف الصعبة التي عصفت بحياته، بحسب تعبيره.

ويقول: "أحترم آراء الجمهور المختلفة بخصوص شخصية باسل، لكنني كممثل أردت من خلال هذا الدور الإضاءة على أنّ لكلّ إنسان سواء رجل أو امرأة نقطة ضعف قد يستغلّها أي أحد للسيطرة على مشاعره وأفعاله، غير أنّ باسل الذي واكبه الجمهور ضمن هذه الشخصية سيفاجئ إزاء ردّة فعله بعدما كشف حقيقة أفعال سحر وريم وعمر".

من ضمن القضايا التي سلط عليها "للموت" الضوء هو زواج القاصرات، وجسّدت هذا الدور الممثلة الشابة ريان الحركة التي أدّت دور لميس بأوجاعها بعد زواجها قسراً من جابر جابر (خالد السيد)، الذي يكبرها سناً.

تقول الحركة عن هذا الأمر: "تألّمتُ كثيراً وأنا أؤدي دور لميس والتجربة المرّة التي واجهتها، حزنتُ وأنا أجسّد دوراً رأيت فيه قاصرات سجينات هذا العالم، علمت أنّ وجعي سينتهي لدى انتهاء دوري، فيما هناك فتيات يعانين في الواقع من هذا الوجع، يتعرّضن للتعنيف والزواج القسري، صدقي في تجسيد دور لميس أتعبني جسدياً ونفسياً".



