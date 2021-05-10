شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 27.. دينا تحاول تسجيل اتصالات سعيد خليل والسوهاجى يطلب الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 27 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء بإثارتها، وتضمنت سخونة الأحداث أكثر من أي وقت مضى مع تسليط الضوء على يوم الـ 25 من يناير، حيث حاولت قبلها دينا أبو زيد معرفة ما يفعله سعيد خليل من ترتيب وبعدما فشلت في حيلة تسجيل ما يقوم به عبر قلم.



مسلسل هجمة مرتدة 27

قامت بأخذ ورقة للمخابرات كان يكتب فوق ورقة عليها ليتمكنوا من فك شفرتها والوصول لما كان يكتبه أثناء مكالماته، كما وصلت الأمور في نهاية الحلقة إلى ذروتها مع غضب فاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" مما يحدث خاصة مع مشاهدته لحديث الحكومة حول ما يحصل، وكأنه يغضب من كل ما يحصل ورد الفعل، ليصل الأمر في النهاية إلى طلبه للاسعاف لاصطحابه للمستشفى.



الحلقة 27

وكانت الحلقة 27 شهدت فى بدايتها أيضاً اجتماع سعيد خليل "أحمد حلاوة" مع محمود نصر "محمود البزاوى" الإعلامى بقناة الصحراء، والذى يعد من أهم عناصر الإخوان بمركز الجبرتى أكد فيه الأخير أن الإخوان لن يشاركوا بشكل رسمي في مظاهرات الـ 25 من يناير إلا أنهم لن يمنعوا من يرغب بالمشاركة من أن ينزل الشارع ويشارك.



الحلقة 27 مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.