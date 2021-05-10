مسلسل النمر الحلقة 27.. سوسن بدر تلقن نرمين الفقى علقة موت بعد زواجها من محمد إمام

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى تعرض يوميا ضمن الموسم الرمضانى على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع الكثير من الأحداث، فبعدما خرجت شمس " نرمين الفقى " من المستشفى بعد إطلاق النار عليها يوم زفافها على النمر " وبعد أن حكت للنمر كل شيء عنها منذ زواجها من الشيمى عندما كان عمرها لا يتخطى السابعة عشر عاما وأنجبت منه على " محمد مهران " وقام الشيمى بتطليقها مما جعلها تتزوج الحاوى " أحمد حلاوة " جواز صورى حتى تتمكن من كتابه على باسمه.

بدأ النمر مع شمس صفحة جديدة وتوطدت العلاقة بينهم، وفى اليوم التالى نزلت شمس للصاغة لتباشر أعمالها فقابلتها هدية "سوسن بدر" والده النمر، ومعها والدة حسن "حنان سليمان"، وحدثت مشادة كلامية بينهم وكانت شمس تحاول أن تكيد هدية بطريقة كلامها حيث دعتها بحماتى، وأنتى فى مقام أمى، مما دفع هدية لضربها بالشبشب واجتمع الناس فى الصاغة حتى يفضوا المشاجرة.