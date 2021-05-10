شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 27.. سعيد خليل ومحمود نصر يحضران لـ25 يناير ودينا أبوزيد تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء، إثارة كبيرة، حيث سلطت الحلقة الضوء على تحضيرات جهات عديدة من أجل توجيه ضربة كبرى للنظام فى الـ 25 من يناير.



مسلسل هجمة مرتدة 27

فشهدت الحلقة اجتماع سعيد خليل "أحمد حلاوة" مع محمود نصر "محمود البزاوى" الإعلامى بقناة الصحراء، والذى يعد من أهم عناصر الإخوان بمركز الجبرتى أكد فيه الأخير أن الإخوان لن يشاركوا بشكل رسمي في مظاهرات الـ 25 من يناير إلا أنهم لن يمنعوا من يرغب بالمشاركة من أن ينزل الشارع ويشارك.



الحلقة 27

كما أكد بأنهم أعطوا الضوء الأخضر للشباب ممن يتواجدوا بفصائل أخرى للنزول، وبالفعل شهدت الحلقة نزول أعداد من الناس عند دار الحكمة في الـ 25 من يناير ونزلت معهم "دينا أبو زيد" هند صبرى ثم أبلغت المخابرات المصرية بأن الموضوع قد يتم تداركه حالة إصدار قرارات سريعة تستوعب غضب الناس قبل أن يتم تفجيره في وجه الجميع واستغلاله من جانب جهات عديدة.



الحلقة 27 مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.