شكرا لقرائتكم خبر عن "موسى" الحلقة 27.. الحكم على شفيقة بالإعدام بعد اتهامها ظلما بقتل شهاب باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 27..الحكم على شفيقة – هبة مجدى شقيقة موسى – محمد رمضان وذلك بعدما تم اتهامها فى قتل زوجها شهاب باشا – صبرى فواز، حيث دخلت عليه المصنع وجدته مقتولا ولكن الشرطة دخلت عليها فورا لتقبض عليها وتتهمها بقتل زوجها. وشهد المسلسل موت صباح – عبير صبرى، زوجة شداد – رياض الخولى بعد إصابتها بالكوليرا، حيث ماتت وتم حرق جثمانها وهو ما أحزن زوجها شداد والذى يفكر فى الانتقام من موسى خاصة وأن زوجته ماتت مقهورة بسببه.



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27 شهد مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لاحد السفراء، حيث تعرفا علي بعضهما وقام جون بالاتصال للابلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربة وادخالها في محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير وذلك انتقاما لشقيقه رويعى. وشهدت الأحداث مقابلة موسى للسير جون القائد الأنجليزي - نجيب بلحسن، الذي كان يحاربه موسى فى الصعيد، حيث كان فى حفل للسفير وحضره موسى.



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27 ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبي شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل. قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27

ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبي شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.