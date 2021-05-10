شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 27.. ريهام حجاج تنتقم من عائلة مخلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 27 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "الفراق السابع والعشرين.. الثمن" باجتماع المجموعة وعلى رأسهم ريهام حجاج بعد معرفتهم السر وراء اختيار فتحى "سيد رجب" لهم ويبدأون فى التفكير للانتقام من عائلة مخلوف "رمزى العدل" فلكل واحد منهم ثأر من مخلوف، وتعرض عليهم ريهام حجاج ضرب عائلة مخلوف عن طريق واحد من أعضاء العائلة نفسها وهو حسام زوجها "أحمد فهمى".

وتقابل ريهام حجاج زوجها حسام "أحمد فهمى" فى معسكر السيرك ويتفاجأ بالمكان المهجور الذى عاشت فيه وقصص الخطف والسلاح التى خاضتها خلال السنوات الماضية، وتصارحه بأنها تريد أن تضرب عائلة مخلوف بيده هو ذات نفسه، وتطلب منه بعض المعلومات؛ طريقة للدخول لمصنع الخشب، ويصارحها بأنه يحلم بأن يعودا لبعضهما ويعيشان مع ابنتهما فريدة.

يساعد حسام "أحمد فهمى" زوجته ريهام حجاج من أجل وضع تصور لاقتحام مصنع الخشب الذى تملكه أسرته "عائلة مخلوف" وهو المصنع الذى يقوم فيه العمال بطبخ وصناعة المخدرات، ودور كل فرد فى العائلة فى تلك التجارة.

وبالفعل تذهب المجموعة لاقتحام المصنع ويسطون على صلاح وراغب مخلوف، وقبل إطلاق النار عليهما، تذكرهما المجموعة بجرائمهما فى حق حسنى أبو الروس وإجلال وراغب، وهنا يكتشفان خيانة حسام "أحمد فهمى" لهما وللعائلة، وتطلق المجموعة النار على عصام ويشعلون النار فى عادل، ليصل الخبر إلى مخلوف "رمزى العدل" الذى يصاب بأزمة قلبية.

ويرسل فتحى "سيد رجب" رسالة إلى ريهام حجاج يهنئها فيها بما فعلته بعائلة مخلوف، كما يقول لها شاهدى فيديو فريدة مرة أخرى لتعرف مكانها، وبالفعل تشاهد الفيديو مرة أخرى وقد عرفت مكانها.

يرقد مخلوف "رمزى العدل" على فراش المرض وبجانبه ابنه حسام "أحمد فهمى" ويوجه له الحديث بأنه يعرف أنه لن يسامحه إذا عرف أنه يقف وراء كل ما حدث، كما أنه يقول له أن ما فعله سيكون سببًا فى سعادته مهما كان الثمن.

تستعد وداد "هاجر أحمد" للرحيل، وتصارحه أنها حينما جاءت فى البداية كانت تريد أن تعرف من قتل أبيها، وبعد ذلك تعلقت به لكنها تدرك أنه مازال يحب نور "ريهام حجاج" لذلك تقول له: "عد إليها.. أنا متعودتش أخد حاجة مش بتاعتى".