شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 27.. حلاوتهم حامل فى شهورها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 27، كشف حلاوتهم (سمية الخشاب) عن حملها من زوجها موسى (محمد رمضان)، فيما كشفت الحلقة عن اعتراف مسعد (حمدي الوزير) طليق شفيقة (هبة مجدي) بأن شفيقة شريفة وليست زانية، وأنه افترى عليها، وذلك بعدما اشتد عليه مرض الكوليرا.

شهد مسلسل موسى قيام موسى بقتل السير جون (نجيب بلحسن)، وذلك بعدما قابله فى حفل لأحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما، وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى، ولكنه قطع سلك الهاتف، وقام بضربه وأدخله في محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير، وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.