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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 27.. حلاوتهم حامل فى شهورها الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 27، كشف حلاوتهم (سمية الخشاب) عن حملها من زوجها موسى (محمد رمضان)، فيما كشفت الحلقة عن اعتراف مسعد (حمدي الوزير) طليق شفيقة (هبة مجدي) بأن شفيقة شريفة وليست زانية، وأنه افترى عليها، وذلك بعدما اشتد عليه مرض الكوليرا.
شهد مسلسل موسى قيام موسى بقتل السير جون (نجيب بلحسن)، وذلك بعدما قابله فى حفل لأحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما، وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى، ولكنه قطع سلك الهاتف، وقام بضربه وأدخله في محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير، وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.
مسلسل موسى الحلقة 27
مسلسل موسى الحلقة 27
وشهدت الأحداث مقابلة موسى للسير جون القائد الإنجليزي، الذي كان يحاربه موسى فى الصعيد، حيث كان فى حفل للسفير وحضره موسى.
مسلسل موسى الحلقة 27
مسلسل موسى الحلقة 27
ودعمت حلاوتهم موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته، ولكنه رفض أن تعطيه من أموالها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة (فارس الحداد)، صبي شقيقها المعلم وهبة (سيد رجب)، وتجعله يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل.
قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.
مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.
مسلسل موسى الحلقة 27